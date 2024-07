Donna morta a Valguarnera, domani i funerali

Si terranno il 2 luglio alle 16,30 nella chiesa Madre di Valguarnera i funerali della donna di 49 anni, morta in circostanze tragiche nella giornata del 28 giugno.

Il decesso

La vittima è deceduta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era giunta con l’elisoccorso dall’Umberto I di Enna, per via delle lesioni riportate dalla caduta dal balcone della sua abitazione. Secondo la tesi degli inquirenti, la donna avrebbe deciso di farla finita ma in un primo momento sembrava che potesse salvarsi nonostante l’impatto violento.

I soccorsi

E’ stata soccorsa dal personale dell’ambulanza e da due medici di base che si erano recati dopo numerose richieste di intervento sia da parte dei parenti sia dei passanti. La sua esistenza era, comunque, aggrappata ad un filo ed a nulla sono poi serviti i tentativi di tenerla aggrappata alla vita.