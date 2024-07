Passaggio di Campana al Rotary club di Piazza Armerina

Nei locali dell’agriturismo “Vecchia Masseria”, ha avuto luogo la cerimonia del Passaggio della Campana del Rotary Club Piazza Armerina tra il presidente uscente Vincenzo Pace e il presidente entrante Mauro Silvestri.

Gli interventi

Sono intervenuti l’Assistente del Governatore per l’Area Terra di Cerere Emanuele Cassarà, il presidente del Rotaract Club Piazza Armerina Stefano Vitale, la presidente dell’Inner Wheel Club Piazza Armerina Mirella Calcagno Scollo, la presidente della sezione Fidapa di Piazza Armerina Assunta Armanna, il presidente del Rotary Club Enna Roberto Angileri, il presidente del Rotary Club Nicosia Calogero Augello, il presidente del Rotary Club Niscemi Salvatore Contraffatto, la socia onoraria del Rotary Club Piazza Armerina Lucia Giunta.

La relazione di Pace

Nella sua relazione finale Vincenzo Pace ha stilato un bilancio dell’anno rotariano appena terminato

e ha elencato le molteplici iniziative sociali e culturali e le varie attività di servizio svolte dal club

nel territorio armerino. Inoltre il presidente uscente ha insignito del riconoscimento di Paul Harris Fellow Stefano Vitale, Antonino Patti, Giuseppe Gulino e Valter Longobardi (gli ultimi due rispettivamente con uno e tre zaffiri) per la loro instancabile e meritoria testimonianza dei valori rotariani.



Dopo aver ricevuto il collare presidenziale Mauro Silvestri ha presentato le linee guida del suo

mandato e i progetti annuali del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, che nell’anno rotariano

2024/2025 vede Giuseppe Pitari come Governatore, a cui aderirà il club.

Il neo presidente

Il nuovo presidente ha poi presentato i componenti del Consiglio direttivo che lo coadiuverà nella

gestione del club: il past president Vincenzo Pace, il presidente eletto Fabio Melilli, il vicepresidente Vincenzo Lo Fermo, il segretario Valter Longobardi, il tesoriere Giuseppe Gulino, il prefetto Piergiovanni Oberto, i consiglieri Vittorio Malfa e Gaetano Ramunno.

I presidenti delle Commissioni

Inoltre ha presentato i presidenti delle Commissioni: Christian Pocorobba per Rotary Foundation,

Francesco Paolo Orlando per Effettivo, Francesco Alberghina per Immagine pubblica, Pierfrancesco Mirabile per Progetti di service; ha annunciato l’incarico di Addetto stampa e Delegato del Rotary per il Rotaract per Angelo Ligotti. Durante la cerimonia è stato celebrato l’ingresso nel club della nuova socia Rosalba Salerno, citopatologa e biologa molecolare presso il Presidio Ospedaliero “Chiello” di Piazza Armerina e tossicologa forense presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP di Enna.