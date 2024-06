Incendio a Piazza Armerina, paura per le case

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in Contrada Solazzo, a Cresta del Gallo, nel in territorio di Piazza Armerina. Sul posto operano due squadre di vigili del fuoco più un autobotte e 3 squadre, due autobotti e un elicottero della forestale.

I vigili del fuoco, “salvare le case”

“Si lavora intensamente per scongiurare che le fiamme coinvolgono le abitazioni” spiegano dal comando dei vigili del fuoco. Sono stati i residenti della città dei mosaici a chiedere l’intervento dei soccorsi non appena si sono alzate le colonne di fumo ma il problema è stato l’incedere delle fiamme, alimentate dalla folate di calore che si stanno registrando in queste ore.

Minosse non dà tregua

L’ondata di caldo sull’Italia tra oggi e domani raggiungerà l’apice sulle regioni del Centro-Sud con punte anche di 40 gradi. Minosse continua a non dare tregua in Sicilia: maggiormente colpite, oltre alle zone centrali, come Enna e Caltanissetta, anche Palermo e Catania, che sono con il bollino arancione.

Le previsioni

Con l’arrivo del weekend ecco confermata una goccia fredda in arrivo sul Mediterraneo centro-occidentale. Questa porterà una generale rinfrescata su tutta l’Italia con calo termico accompagnato anche da temporali sparsi soprattutto al Centro-Nord. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano clima estivo nella norma per la prossima settimana anche se gli ultimi giorni di giugno potrebbero vedere un nuovo aumento del caldo.