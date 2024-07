Sfilate a Milano, premiato fashion designer di Cerami

Ha vinto il premio del pubblico Matteo Gagliano, fashion designer di 22 anni di Cerami, autore della collezione onirica Cicardian Rhythm. Si tratta di un riconoscimento inserito nell’evento graduate dell’Istituto Europeo di Design di Milano. Oltre 1100 i votanti che hanno decretato i tre vincitori tra le dieci collezioni dei giovani protagonisti, pronti ad affacciarsi al mondo delle professioni della moda.

La collezione di Matteo

La collezione di Matteo Gagliano è pensata per la donna ma con alcuni look uomo, un omaggio al notturno, a ciò che prende vita quando si fa buio, in un viaggio per luoghi “improbabili” accompagnato dal ritmo ancestrale circadiano. Cifra stilistica è l’artigianalità espressa nel ricamo, arte che assorbe dall’ambiente famigliare e dalle tradizioni siciliane: il damasco e la lana di pecora grezza – ossia l’interno e l’esterno del cuscino, simbolo del sonno – si fondono a creare giacche, canottiere, gonne.

Il progetto vuole dunque essere un’ode ai travestimenti notturni, all’intimità della camera da letto e al trasformismo, padrone della notte, dove i contorni sono sbiaditi e le lenzuola diventano abiti; un’ode agli amori che si consumano al buio, alle energie inafferrabili e senza nome, che alle luci dell’alba svaniscono in un ricordo, come la sensualità, che di giorno si nega.

Il percorso dello stilista ennese

Prima di iscriversi all’Istituto Europeo di Design di Milano, Matteo si è diplomato al Liceo Classico, forte di una profonda passione per la cultura antica. Cresce circondato dalla natura agreste dell’entroterra siciliano e dalla maestria delle donne di casa nel cucire e ricamare, in un contesto molto attento alla cultura dell’abito: un’attitudine che lo ispirerà nel suo modo di progettare, insieme alla forte propensione all’artigianalità e alla manualità insita nella sua terra di origine. Appassionato di fotografia, da anni dipinge e scolpisce.