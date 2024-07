Campo di Pickleball a Calascibetta, è il primo nella Sicilia centrale

Inaugurato il campo di “Pickleball”, con annesse aree relax, in presenza del presidente regionale della Federazione Tennis, Giorgio Giordano, del presidente provinciale del Coni, Angelo Sberna, nonchè del sindaco Piero Capizzi e di tanti sportivi. Si arricchisce, dunque, la struttura sportiva di contrada

Pianolonguillo, tra le più moderne in Sicilia, un vero “gioiello”.

Unico nella Sicilia centrale

Il nuovo campo, l’unico attualmente in provincia di Enna, Caltanissetta e Agrigento, è stato realizzato grazie al sacrificio economico del “Circolo Tennis Calascibetta”, guidato da Pietro Stivale. Un investimento di circa 30 mila euro, soldi provenienti dagli avanzi di amministrazione che i soci riversano rigorosamente per il funzionamento della struttura. Utilizzando la formula del partenariato pubblico-privato-sociale, Calascibetta è riuscita a realizzare un “Polo sportivo” di eccellenza.

Il gioiello sportivo

Dai campi da Tennis in cemento e in terra rossa, uno dei quali al coperto, a quelli di Padel, Calcio a sette,

Pallavolo, Pallacanestro e per ultimo quello di Pickleball. E nel bel mezzo di tutto questo accentramento di attività sportive, trovano posto anche il rettangolo di calcio in erba sintetica e la struttura polivalente al coperto. Insomma, una “gioiello sportivo” che qualcuno l’ha definito “un angolo di svizzera”, dove l’impegno dei soci del “Circolo Tennis” è costante. E i complimenti, ancora una volta, sono arrivati anche dal presidente regionale della Federazione Tennis, Giorgio Giordano: “Davvero bravi, un esempio per tanti altri comuni. A Calascibetta avete realizzato un polo sportivo tra i più belli dell’Isola”. Un merito- ci piace aggiungere- che va alla politica e ai soci del “Circolo Tennis Calascibetta”.

Francesco Librizzi