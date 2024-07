Processione, navette gratuite per i fedeli e diretta social

Il Comune di Enna ed la Sais, gestore del servizio di trasporto pubblico, hanno disposto delle navette a disposizione dei fedeli per poter assistere alla processione della patrona.

Il servizio delle navette

Navetta 1 (2 bus piccoli) Piazza Matteotti (Balata): Via Pergusa-Rotonda Pisciotto-Via Pergusa-Piazza Matteotti (Balata).

Orari

Bus 1: 16,00/01,40; Bus 2: 16,10/01,50

Navetta 2 (un bus grande) Enna bassa Terminal: Via Pergusa-Monte Cantina-Via Aidone-Enna Terminal bus-Corso Sicilia-Via Pergusa-Enna bassa Terminal.

Bus dalle 16 alle 01,45

Navetta 3 (un bus grande) Pergusa: Enna bassa Terminal-Via Pergusa-Enna Terminal bus-Via Pergusa-Enna bassa Terminal-Pergusa

Bus dalle 16 alle 01,45

Navetta 4 (un bus grande) Ferrante: S.Lucia-Via Pergusa-Enna Terminal Bus-Via Pergusa-S.Lucia-Ferrante

Bus dalle 16 alle 01,45

La diretta sui social

Ci sarà la possibilità per chi deciderà di rimanere a casa e soprattutto per coloro che sono impossibilitati a muoversi per problemi di salute di seguire sia la processione sia il Solenne pontificale come annunciato dalla Confraternita degli Ignudi Maria Santissima della Visitazione.

“Siamo lieti di informarvi che quest’anno, per permettere a tutti di partecipare ai festeggiamenti in onore di Maria Ss. della Visitazione, abbiamo organizzato delle dirette Facebook e dirette TV. Le dirette saranno trasmesse su questa pagina, giorno 2 il Solenne Pontificale sarà trasmesso su Telemistretta canale 90 del Digitale Terrestre e la processione sarà trasmessa sulla pagina di PiCaFoto”

Foto tratta dalla pagina social della Confraternita degli Ignudi Maria Santissima della Visitazione