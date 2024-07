E’ il giorno di Maria, Enna abbraccia la sua patrona

E’ il giorno della festa di Maria Santissima della Visitazione. La città stamane si è svegliata guardando negli occhi la sua patrona e come da tradizione, alle 6,30, è iniziata la prima delle messe, alle 7 nella chiesa di Montesalvo, c’è stato lo sparo dei 101 colpi a cannone, poi alle 10,30 il Duomo ospita una solenne Messa pontificale.

La preparazione

I confrati della Confraternita di Maria santissima della Visitazione procederanno a montare il fercolo e le aste per la processione della patrona, sorretta da 124 uomini. Nel pomeriggio, i portali del Duomo saranno chiusi e si procederà alla vestizione di Maria: sulla statua saranno sistemati i panni rossi cuciti con vari preziosi, donati negli anni dai fedeli. Sul capo verrà deposta la Corona in oro zecchino, considerata tra i gioielli più fulgidi della tradizione barocca.

La processione

Alle 17, il Duomo sarà riaperto ai fedeli che potranno ammirare Maria vestita a festa e la vara, la Nave d’oro su cui il fercolo sarà portato in processione fino alla chiesa di Montesalvo: gli spari dei cannoni scandiranno le tappe delle sosta. La difficile salita che precede Montesalvo rappresenta lo sforzo massimo dei 124 portatori mentre la statua della cugina Elisabetta verrà fatta uscire da Montesalvo per accoglierla. in un abbraccio ideale. La Madonna sarà venerata dai fedeli: ci saranno messe e veglie notturne, poi in occasione della seconda domenica di luglio si svolgerà il rito della Madonna a’ Muntata, la processione di rientro in Duomo del fercolo portato a spalla dalla Confraternita.

Il sindaco, “appuntamento importante”

“Anche quest’anno arriva – ha detto il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro – puntuale l’appuntamento più atteso, quello in cui la nostra patrona, Maria Santissima della Visitazione, viene celebrata dall’intera comunità. Un appuntamento importante per ciascuno di noi, che ci mette in diretta relazione con le nostre radici più profonde. Una tradizione che portiamo avanti da secoli e che, come sempre, l’Amministrazione comunale ha valorizzato e sostenuto”.

“A nome dell’intera cittadinanza – aggiunge il sindaco – voglio ringraziare tutti coloro che, con impegno e dedizione, fanno del 2 luglio un giorno indimenticabile, a cominciare dalla Confraternita degli Ignudi Maria SS. della Visitazione che porta avanti questo secolare appuntamento con la fede e la tradizione, passando per le forze dell’ordine e di protezione civile, senza dimenticare il significativo apporto degli uffici comunali”