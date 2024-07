Enna, Ferruccio nuovo preparatore atletico

Giuseppe Ferruccio è il nuovo preparatore atletico dell’Enna. Si completa così lo staff di Peppe Pagana, a cui mancava quest’ultimo tassello per poter iniziare la nuova stagione 2024/25. Il prof etneo, ottenuta l’abilitazione nel 2004 a Coverciano, ha svolto diverse esperienze in Sicilia: Adrano, Paternò, Acireale, Leonzio, Sancataldese, Biancavilla e lo scorso anno a Canicattì.

“Orgoglioso di essere qui”

“Sono naturalmente orgoglioso e felice di cominciare questa nuova avventura in una piazza importante come Enna – ha detto -. Ringrazio mister Pagana e la società per avermi dato questa opportunità”