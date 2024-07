Estate troinese, ecco gli spettacoli, ci saranno i Tiromancino

Il Comune di Troina ha reso noto il programma del cartellone contenenti gli eventi estivi. Ci saranno diversi tipologie di spettacoli: dalle rassegne teatrali, al cinema itinerante, alle attività del mondo associativo, agli appuntamenti imperdibili in Piazza Giacomo Matteotti del 14 e 15 agosto con Manuela Aureli, Radio Time 90 e i Tiromancino.

Il sindaco

“Siamo felici di presentare in tempo congruo il programma completo dell’ estate Troinese 2024, dichiara il sindaco di Troina Alfio Giachino, saranno mesi in cui musica, arte, cultura e divertimento saranno i veri protagonisti di questa estate. Inoltre, come amministrazione comunale, saremo felici di incontrare i cittadini dei quartieri in cui si svolgerà il cinema itinerante, in quanto è un modo per mantenere il contatto diretto con le persone e un opportunità per i nostri concittadini di esprimersi e confrontarsi con noi.”

Coinvolte le associazioni

“Anche quest’ anno abbiamo coinvolto – spiega il sindaco – nella programmazione il mondo associativo Troinese, vero cuore pulsante della nostra comunità, dichiara l’assessore al turismo ed eventi Salvuccio Siciliano, la rassegna teatrale del Mythos, il cinema nei quartieri, le attività rivolte al mondo giovanile e al sociale insieme ai vari concerti riempiranno le serate Troinesi e si inseriscono perfettamente nel più ampio progetto di sviluppo della nostra comunità. Non rimane altro che organizzarsi e partecipare alle tante iniziative previste”.

Foto tratta dal profilo facebook di Tiromacino