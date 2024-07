Premio De Agrò, cerimonia al Camilleri di Troina

Si svolgerà sabato alle ore 18, nel Cine-teatro “Andrea Camilleri” a Troina la cerimonia di consegna della Vª edizione del Premio Internazionale di Arti Visive, Cultura e Solidarietà “Gino De Agrò – Città di Troina”.

Il ricordo di De Agrò

Il riconoscimento, nato dall’intesa tra la civica vetustissima e la famiglia De Agrò per ricordare la figura del compianto Gino De Agrò, troinese di grande sensibilità per l’arte e la bellezza, e per promuovere il progetto del nascente Museo d’Arte Contemporanea di Troina, che già annovera opere prestigiose dei maggiori artisti del Novecento, anche quest’anno porterà in città i maggiori esponenti della cultura, dell’arte e della fede del contesto contemporaneo.

Il mondo della cultura

L’evento, ideato dal comitato organizzatore e dal comitato scientifico del premio per intercettare l’interesse del mondo artistico e sottolineare il valore di personalità eccellenti che si sono distinte, ciascuna nel proprio ambito, raccogliendo un anime consenso di pubblico e di critica, mira a incrementare la già copiosa raccolta museale attraverso nuove opere che raccontino i principali momenti espressivi e le più apprezzate tendenze stilistiche delle nuove avanguardie.

I premiati

In questa duplice ottica sarà pertanto conferito un Premio Internazionale per le Arti Visive a artisti di chiara fama, a illustri accademici e a giovani emergenti, insieme a una menzione d’onore a illustri scrittori e a personalità del mondo della cultura, nonché ad uomini di scienza e a figure carismatiche nell’ambito della fede e della solidarietà a favore dei più deboli.

Questi i premi ed i premiati della Vª edizione del Premio:

“Sezione Spiritualità” a don Silvio Rotondo (Oasi Maria SS. di Troina)

“Personalità del mondo della cultura” al mecenate Andrea Bartoli (Favara)

“Sezione Letteratura” alla scrittrice Maria Attanasio (Catania)

“Sezione Solidarietà” al sindaco di Riace Mimmo Lucano

“Sezione Artista emergente” al giovane Francesco Sgarlata (Catania)

“Sezione Pittura” all’artista siriano Amjad Joudah (Damasco)

“Sezione Fotografia all’artista afgano Farzad Ahmad Frotan (Herat)

“Sezione Artista di chiara fama” all’artista Francisco Benitez (Stati Uniti)