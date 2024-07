Musica a Enna contro lo spopolamento delle aree interne

“Il futuro dei giovani nelle aree interne è il titolo di un evento musicale che si terrà giovedì 4 luglio dalle dalle 18.30 a mezzanotte in Via Salvatore Mazza, ad Enna bassa. Secondo gli organizzatori, Cgil Sicilia, Cgil Enna e Bedda radio, l’evento si trasformerà in un contenitore di idee, arte e musica. Artisti, musicisti e selecta – sia siciliani che dell’area mediterranea – affronteranno con la musica le tematiche legate al lavoro ed allo spopolamento delle aree interne.

Contro autonomia differenziata

Temi che vedono impegnata la Cgil “che auspica una inversione di rotta creando le condizioni affinchè i giovani non siano costretti ad emigrare ma possano restare o tornare nella propria terra” si legge nella nota. Nel corso dell’evento proseguirà la raccolta di firme per la campagna referendaria Per il lavoro ci metto la firma. “Sarà anche l’occasione per manifestare contro l’autonomia differenziata” spiegano dalla Cgil

Il programma

