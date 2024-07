In piscina come al mare, a Pergusa tutto pronto per l’apertura

Le piscine di Pergusa sono pronte per l’apertura al pubblico, quest’anno con un look rifatto per la piscina dedicata ai più piccoli. “Siamo in attesa della verifica sulle acque da parte dell’asp – dichiara l’Assessore con delega allo Sport Rosalinda Campanile – il cui esito dovrebbe arrivare nella giornata di venerdì 5 luglio.

Campanile, “priorità alle piscine”

“Il Sindaco e l’amministrazione comunale – continua l’Assessore Campanile – hanno dato priorità all’impiego delle risorse necessarie per garantire il funzionamento del complesso di piscine di Pergusa. Quest’anno sono stati ripristinati interamente il fondo e le pareti della piscina dedicata ai bambini che non era più in sicurezza. Il complesso sarà attrezzato di sdraio e ombrelloni a servizio degli utenti e incluse nel ticket giornaliero”.

“Le Piscine rappresentano un luogo di svago indispensabile per gli ennesi che restano in città e una meta richiesta da associazioni che organizzano greast per bambini e assistenza per diversamente abili. Una grande valenza sociale, dunque, oltre che di svago – conclude l’assessore Campanile che ringrazia l’ufficio tecnico e l’ufficio sport per l’impegno profuso nel superare le tante difficoltà”.