La favola di Paolo, giocherà nel Monza, “lo voleva l’Inter”

Paolo Barbarino col calcio nel sangue. Figlio e nipote d’arte, suo padre e suo zio sono state due colonne del Valguarnera, è stato ingaggiato dal Monza. Appena quindicenne farà parte dell’under 15 brianzolo e se il buon giorno si vede dal mattino, sentiremo parlare molto presto di questo ragazzo.

Un esterno sinistro

Gioca terzino sinistro di fascia, il suo piede preferito è quello mancino, è forte fisicamente ed ha un piede abbastanza educato. Ha giocato da ragazzino a Valguarnera e dopo qualche anno è passato negli allievi del Messina.

L’interesse dell’Inter

Molte le squadre di serie A che gli hanno messo gli occhi addosso, compresa l’Inter che era interessata a tesserarlo. Ma lui ha detto no, dopo un incontro con Galliani che lo ha ammaliato. Ha preferito, consigliato dalla famiglia, essere tesserato da una squadra media di serie A, piuttosto di una grande con la quale la gavetta nelle serie minori sarebbe stata più ardua e dispendiosa. Il ragazzo, accompagnato dai genitori negli ultimi mesi si è recato più volte a Monza e si dichiara felice per la scelta. Andrà ad abitare in un convitto assieme ai suoi giovani colleghi, proseguirà gli studi ed avrà una paghetta mensile.

Buona fortuna Paolo.