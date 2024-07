Ospedale di Leonforte, rientrati gli infermieri ma mancano i medici

“Gli infermieri dell’ospedale di Leonforte, trasferiti temporaneamente a Enna, come da accordi dei Sindaci del Distretto con la Direzione dell’Asp sono rientrati a Leonforte”. Lo afferma il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, che, una decina di giorni fa, ha incontrato il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, a cui ha chiesto il reintegro degli infermieri.

Perché furono trasferiti a Enna

Quel trasferimento che, comunque, ha creato problemi all’utenza dei Leonforte e di altri 4 Comuni, fu motivato dall’esigenza di ridurre le liste di attesa, ritenute troppo lunghe all’Umberto I di Enna ed in occasione di quell’incontro il manager dell’Asp aveva rassicurato Livolsi che sarebbe stata una questione di tempo.

Sala operatoria chiusa

Ma il rientro degli infermieri non comporterà l’apertura della sala operatoria dell’ospedale di Leonforte. Il nodo è rappresentato dalla mancanza di anestesisti, per cui se qualcuno dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico non potrà che farsi accompagnare a Enna, come avviene ormai da tempo.

“Le prossime tappe saranno la riapertura della sala operatoria per riattivare un servizio all’utenza del nostro ospedale, il pieno utilizzo della TAC, del Mammografo e l’assegnazione di altro personale medico. Continueremo su questa linea di attenzione e confronto continuo con l’Asp di Enna per il potenziamento dell’ospedale di Leonforte” spiega il sindaco Livolsi.