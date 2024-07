Parco Proserpina, 600 bambini diventano pompieri per un giorno

Si è svolta questa mattina presso il parco “Proserpina” di Pergusa, la Pompieropoli 2024 -giocando in Sicurezza. L’ evento, organizzato dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Enna, ha registrato la partecipazione di oltre 600 ” piccoli pompieri” che si sono cimentati nelle attività ludiche allestite.

I diplomi

Al termine della manifestazione il Comandante provinciale Francesco Pascuzzi ha consegnato ai partecipanti un diploma per ricordare questa giornata trascorsa in compagnia dei “pompieri”.

I ringraziamenti

“Il Comandante in chiusura ha ringraziato – spiegano dal comando dei pompieri di Enna – l’associazione nazionale dei vigili del fuoco in pensione della sezione di Enna, e le componenti del personale Amministrativo ed Operativo che hanno contribuito per la riuscita della manifestazione. Un ringraziamento va anche alla ditta Pixel che ha realizzato e donato i diplomi i piccoli”