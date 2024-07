Bilancio, soldi per il personale, stadio e università

Il Consiglio comunale di Enna ha approvato le variazioni di bilancio, “frutto di un gran lavoro di mediazione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione” commenta l’assessore Rosario Vasapollo.

Gli investimenti

Lo stesso esponente della giunta Dipietro afferma che 250 mila euro sono stati destinati al personale ma ci sono altri capitoli importanti. “Una manovra, quella varata oggi, di prospettiva e di sviluppo, che prevede gli stanziamenti per il Gaeta finalizzati al corretto svolgimento del campionato di serie D e tutti gli investimenti necessari per l’approdo dell’ università a Enna Alta, con le opere di adeguamento dei vari locali necessari” dice Vasapollo, il quale assicura soldi anche per “il verde, la manutenzione e la nostra protezione civile, sempre pronta a risolvere ogni problema”.

Assist a Mpa-Ev

L’assessore ha ringraziato pubblicamente il gruppo del Mpa-Ev, a testimonianza, di una concordia raggiunta con Dipietro dopo lo strappo dei mesi scorsi, culminato con le dimissioni di 5 assessori.

“Ringrazio – dice Vasapollo – in modo particolare l’MPA, il Gruppo Federato ed Enna Viva che, sin dal mio insediamento hanno condiviso i miei intenti in materia di personale comunale e oggi hanno votato favorevolmente alla proposta di integrazione oraria per i nostri dipendenti”.

E poi i ringraziamenti per tutti gli altri. “Ci tenevo, quindi, a ringraziare tutti. Dai miei colleghi al Sindaco senza dimenticare il magnifico lavoro svolto dal dirigente dell’ ufficio personale dott. Lipari. Ringrazio, poi, per la fattiva collaborazione, tutte le forze di opposizione che, con il loro voto, hanno manifestato grande senso di responsabilità e attaccamento alla città” dice Vasapollo.