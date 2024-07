Roghi a Piazza Armerina, 3 squadre dei pompieri in azione

Le temperature elevate stanno alimentando diversi incendi. Un fronte caldo è quello di Piazza Armerina: secondo quanto fatto sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Enna, le fiamme si sono originate in più punti, in particolare nelle contrade Cicciona, piano Cannata, San Marco, Torre di renda Ssambuco e Leano.

Le squadre

Al lavoro ci sono tre squadre dei pompieri e della Forestale: in arrivo anche un velivole per provare a spegnere i roghi. Un altro incendio importante è in corso a Valguarnera . “Il fronte del fuoco a causa del vento e delle alte temperature si sta dirigendo verso il bosco di Russumanno” spiegano i vigili del fuoco.

Anche qui operano due squadre dei vigili del fuoco, la Forestale, con un mezzo aereo, e la Protezione civile.

