Arci Enna, Barbarino è il nuovo presidente

Sono stati rinnovati gli incarichi nel consiglio direttivo del circolo Arci Petra Aps dopo le dimissioni del presidente Francesco Longo e della vice Ilaria Campo.

Tutti gli incarichi

Al termine della riunione che si è tenuta di ieri, il neo presidente è Federica Barbarino. Ecco le altre cariche: Federico Andolina vicepresidente, Enrico Orso Maria Coppola segretario, confermato tesoriere Luca Bevilacqua. Il consiglio direttivo è pertanto nuovamente operativo e in carica fino a nuove elezioni.

I ringraziamenti ai dimissionari

“Il circolo – si legge nella nota dell’Arci Petra – coglie l’occasione per ringraziare i consiglieri uscenti Francesco Longo e Ilaria Campo per il loro contributo in questi mesi, esprimendo dispiacere per la loro scelta, pur rispettandola e augurando il meglio per i loro progetti futuri. Ad ogni modo, si ribadisce che la natura del circolo Arci Petra è plurale, aperta e collettiva, va oltre gli individualismi e si riconosce nei valori, principi e finalità dell’ARCI a livello nazionale.

Barbarino, “a settembre assemblea”

“Il progetto ARCI a Enna è forte, il circolo conta oltre 250 iscritti, e tantissime sono le attività svolte in appena un anno di vita” dichiara Barbarino. “Il nostro percorso – prosegue le neo presidente – di cura e rivoluzione è appena iniziato: a Settembre faremo una grande assemblea e lanceremo l’associazione verso il nuovo anno sociale, mettendo in campo un programma importante e portando avanti, con orgoglio, la bandiera ARCI”.