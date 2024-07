Incendi, Nicita, “Governo in ritardo su ristori e Canadair

“Di fronte alla crisi idrica, alla siccità e alla desertificazione che sta colpendo gravemente tutto il Sud e soprattutto la Sicilia, funestata anche da nuovi incendi come avvenuto ieri a Piazza Armerina, il Governo è fortemente in ritardo e destina poche decine di milioni a comparti che già contano centinaia di milioni di danni”. Lo afferma il senatore del Pd, Antonio Nicita, che interviene sull’emergenza idrica e contestualmente sui ristori per chi ha subito danni legati agli incendi e sulla prevenzione dei roghi.

Nicita, “Governo approvi emendamenti del Pd”

“In tutti i decreti e disegni di legge in esame in Senato – dl coesione, dl agricoltura, dl calamità, dl zone montane – i senatori PD hanno ripetutamente inserito emendamenti per il ristoro dei danni, per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore idrico, per la prevenzione e il contrasto agli incendi con acquisto di Canadair dedicati alla Sicilia e alla Sardegna. Il Governo approvi questi emendamenti anche ridestinando parte die fondi FSC a queste emergenze. La desertificazione non aspetta”.