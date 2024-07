Emergenza idrica, nuovi interventi nella diga Ancipa

Ci sono più interventi nelle condotte che dalla diga Ancipa si irradiano nei Comuni ennesi. Nella giornata di ieri, Siciliacque ha comunicato un guasto ad una tubazione, ricavata nel territorio di Nissoria, rendendo necessario un intervento di riparazione.

Niente acqua

A partire dalle 7 di oggi vige l’interruzione dell’approvvigionamento idrico in 11 Comuni e nell’area industriale del Dittaino: Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Gli altri interventi e la rete colabrodo

Il coordinatore della Cabina di regia regionale per l’emergenza idrica e capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, ha annunciato che, contemporaneamente all’intervento nella zona di Nissoria, ce ne saranno degli altri, allo scopo di eliminare delle perdite, a causa di una condotta colabrodo.

“L’interruzione – dice Cocina – serve sia a riparare una perdita, che viene costantemente monitorata e che appare in aumento, sia per eliminare altre dispersioni minori di acqua su cui si è deciso di intervenire preventivamente”.

Cocina, “Siciliacque faccia più manutenzione”

“Durante la riunione a Palazzo d’Orleans, ho condiviso – ha aggiunto Cocina – le riparazioni urgenti e anzi ho invitato Siciliacque a realizzare una maggiore manutenzione programmata in modo da prevenire guasti improvvisi e a potenziare le squadre in modo da ridurre i tempi di interruzione. Anche i sindaci presenti all’incontro hanno convenuto sull’urgenza dell’intervento piuttosto che subire poi un guasto improvviso in pieno agosto”.

Quando tornerà l’acqua

Siciliacque prevede “che le portate verranno ripristinate ai nostri serbatoi entro le ore 08,00 dell’11 luglio Gagliano C.to, Agira, Nissoria, Assoro Fraz. di San Giorgio, entro le ore 10,00 dello stesso giorno Enna, Calascibetta, ASI Mulinello, ed entro le ore 19,00 dell’11/07/2024 Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Valguarnera”.

“I Comuni del Nisseno e dell’Ennese interessati dall’interruzione e i tempi per il ripristino delle forniture sono indicati sul sito di Siciliacque, che si è comunque impegnata a “garantire nei Comuni con situazioni più critiche una dotazione straordinaria per le successive 48 ore al ripristino per un più veloce rientro ai turni di distribuzione” conclude Cocina.