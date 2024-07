Guasto alla condotta, 11 Comuni senza acqua

E’ il caso di dire piove sul bagnato, peccato che nell’Ennese l’acqua scarseggia. Non bastavano i problemi legati alla siccità che hanno costretto Siciliacque a razionare l’approvvigionamento idrico in tutti i Comuni adesso ci si è messo il solito guasto ad una condotta, in particolare in Contrada Bagiante, nel territorio di Nissoria.

Interruzione in 11 Comuni

Per consentire ai tecnici di riparare la tubazione, Siciliacque, tramite il gestore AcquaEnna, ha “comunicato l’interruzione dell’erogazione idrica, al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente ed indifferibile”.

Per tale ragione, dalle ore 07.00 del 10/07/2024, verrà sospesa l’erogazione idrica negli abitati dei Comuni di Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera Caropepe, Villarosa e Area Industriale del Dittaino.

Quando tornerà l’acqua

Secondo le informazioni del gestore, ” Siciliacque prevede che le portate verranno ripristinate ai nostri serbatoi entro le ore 08,00 dell’11/07/2024 Gagliano C.to, Agira, Nissoria, Assoro Fraz. di San Giorgio, entro le ore 10,00 dell’11/07/2024 Enna, Calascibetta, ASI Mulinello, ed entro le ore 19,00 dell’11/07/2024 Aidone, Barrafranca, Piazza Armerina e Valguarnera”.

La situazione a Enna

“In conseguenza della prevista sospensione dell’erogazione idrica da parte di Siciliacque, si comunica che il turno di erogazione previsto per il giorno 10 Luglio 2024, sarà anticipato a questa sera (09/07/2024) dalle ore 21:00 alle ore 07:00” si legge nella nota di AcquaEnna.