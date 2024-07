Acqua, razionamenti a Centuripe e Catenanuova

Prosegue la stretta sull’approvvigionamento idrico nell’Ennese. Il razionamento idrico si è spalmato su altri due Comuni: Centuripe e Catenanuova. A comunicarlo alle amministrazioni è stata AcquaEnna, gestore del servizio idrico.

Acqua a Centuripe, dalle 7 alle 15

Per quanto concerne Centuripe il servizio, come scrive il gestore, “sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione oraria e giornaliera a partire dalle ore 07:00 alle ore 15:00. Si precisa che gli orari indicati si riferiscono all’apertura dell’erogazione dai serbatoi e non all’ora di effettivo arrivo alle singole utenze.

La turnazione a Catenanuova

Per quanto concerne Catenanuova, il Comune è stato suddiviso in due zone.

Nella zona denominata “Maglia A” l’erogazione avverrà dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 08/07/2024 e la successiva erogazione avverrà dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 10/07/2024 e così a seguire;

Nella zona denominata “Maglia B” inizio erogazione dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 09/07/2024 e la successiva erogazione avverrà dalle ore 07,00 alle ore 14,00 del 11/07/2024 e così a seguire.