Acqua, razionamento pure a Villadoro e Villapriolo

Si estende, come era preventivabile, il razionamento idrico negli altri Comuni dell’Ennese. Ieri, la riduzione è scattata nel capoluogo, nelle ore scorse AcquaEnna ha reso noto che, “a causa della notevole diminuzione della produzione delle sorgenti della frazione di Villadoro” a partire dalla giornata di domani, 26 giugno, la distribuzione nella frazione di Villadoro del Comune di Nicosia sarà “regolato con un’erogazione secondo turnazione oraria e a giorni alterni”.

Ecco il calendario

A partire da Mercoledì 26/06/2024 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (a giorni alterni) nella zona a valle di Via Umberto inclusa Via Principe Umberto e quartiere Milletarì, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 28/06/2024, 30/06/2024, e così a seguire;

A partire da Giovedì 27/06/2024 dalle ore 07,00 alle ore 17,00 (a giorni alterni) Zona a monte di Via Umberto, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 29/06/2024, 01/07/2024 e così a seguire.

Razionamento a Villapriolo

La stretta sull’erogazione dell’acqua interesserà, anche in questo caso, a partire da domani 26 giugno, Villapriolo. “Il sistema distributivo afferente a codesto Comune sarà regolato con un’erogazione idrica a giorni alterni, dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Si precisa che, in data 25/06/2024, non vi sarà erogazione” spiegano da AcquaEnna.

La situazione a Enna, acqua ogni 2 giorni

Il razionamento è scattato anche ad Enna, come annunciato nelle ore scorse da AcquaEnna: sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione ogni due giorni ed oraria.

A partire da Lunedì 24/06/2024 dalle ore 06,00 alle ore 14,30 (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 1-2-4-5-6-7 e dalle ore 13,00 alle ore 21,00 nelle vie ricadenti nelle maglie n. 13-14-15, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 26/06/2024, 28/06/2024 e così a seguire;

A partire da Martedì 25/06/2024 dalle ore 06,00 alle ore 14,30 (a giorni alterni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 3-8-9-10-11-12 e nelle vie ricadenti nella maglia denominata “rete vecchia”, le successive erogazioni avverranno quindi giorno 27/06/2024, 29/06/2024 e così a seguire.

Ecco la mappa delle maglie a Enna