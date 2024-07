Acqua razionata a Valguarnera, guasto alla rete e disagi a Regalbuto

Scatta il razionamento idrico anche nel Comune di Valguarnera come negli altri Comuni dell’Ennese per via dell’emergenza legata alla siccità. La diga Ancipa non ha acqua a sufficienza per rispondere alle esigenze dell’utenza, per cui Siciliacque ha disposto dei turni per l’erogazione dell’acqua.

Le due zone

Valguarnera è stata divisa in due zone, quella rossa a quella blu e l’approvvigionamento idrico avverrà a giorni alterni.

Nella zona blu sono compresi i quartieri San Francesco, Carteria, Pirrera, Torricella, Marcato e Cimitero

Nella zona rossa sono compresi i quartieri Mursiata, San Giuseppe, Campo sportivo e via Sant’Elena.

La turnazione

Da oggi dalle 12 alle 12 di domani sarà erogata l’acqua solo nella ZONA ROSSA, nella giornata di domani, nella stessa fascia oraria, toccherà alla ZONA BLU.

Manca acqua in una contrada

Da 15 giorni circa, contrada Montagna, a Valguarnera, è senz’acqua. La contrada ricade nella parte alta del paese ed oltre a Valguarnera investe pure il Comune di Assoro. Secondo quanto riferito dal sindaco di Assoro è stato individuato da Acquaenna il problema: il personale della società gli ha riferito che si trattava di un grosso guasto su una condotta che non riuscivano ad individuare. Entro domani sera l’acqua dovrebbe rientrare a regime. Se così fosse, sarà un sospiro di sollievo per centinaia di persone che non sapevano più a chi rivolgersi e costrette, tra l’altro, a ricorrere ad autobotti private, con notevole sforzo economico.

Guasto alla condotta, disagi a Regalbuto

Come se non bastasse, si è verificato un guasto alla condotta di adduzione della stazione di pompaggio denominata “Sisto”. Acquaenna ha comunicato che, a seguito di questo problema, dalle 10 di oggi e per le successive 48 ore , “al fine di consentire l’esecuzione di un intervento urgente si verificheranno disagi nell’erogazione idrica nell’abitato del Comune di Regalbuto”.