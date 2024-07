Enna a lezione di francese, ecco Démoléon

Primo colpo di mercato per l’Enna che ha annunciato l’arrivo di Olivier Raoul Démoléon. Difensore centrale classe 2004, nella passata stagione il calciatore francese ha vestito le maglie di Prato e Gallipoli in Serie D. In Italia ha disputato anche un campionato a Matera, mentre in Francia con la formazione dell’Excelsior.

“Contento di essere qui”

“Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza ad Enna. Ho avuto modo di vedere quanta passione ci sia in questa piazza e per me sarà molto importante. Ho già giocato in piazze del Sud Italia e so quale calore manifestino i tifosi e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”