Incendi, nuovo rogo a Piazza Armerina

C’era allerta rossa sul rischio incendio nell’Ennese e così è stato. Ancora una volta ad essere presa di mira dai roghi è il territorio di Piazza Armerina, che, nei giorni scorsi, è stato fustigato da altri focolai, su cui c’è il concreto sospetto che si tratti di azione dolosa.

Pompieri e Forestale in azione

L’allarme è arrivato alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco e della Forestale: le squadre di entrambi i corpi sono entrate in azione per impedire alle fiamme di incenerire i terreni e di avvicinarsi alle abitazioni.

Incendi, picchi a Enna e Caltanissetta

La Sicilia, in questi giorni nella morsa dell’afa e la Protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, anche per le attuali 24 ore. Sono previsti per gli incendi un livello di preallerta classificato come arancione in tutte le province. I picchi di allerta, però, si registrano ad Enna e Caltanissetta dove il livello di allerta è alto ed è classificato come rosso. La temperatura massima percepita sarà tra i 34 e i 35 gradi a Palermo, Catania e Messina.

Temperature

Indicata a Palermo una temperatura massima percepita di 34 gradi. Un grado in più a Catania (35) mentre a Messina ne sono indicati 36. In generale ulteriore aumento tutte le temperature. Massime in generale previste tra i 31 ed i 40 gradi. Il dettaglio nelle singole province parla di: 36 gradi ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 38 a Catania, 34 ad Enna, 35 a Messina, 33 a Palermo, 35 a Ragusa, 40 a Siracusa, 31 a Trapani