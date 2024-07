Vulpis all’Enna, “qui per far crescere il club”

Marcel Vulpis, 56 anni, romano, giornalista, laureato in Scienze Politiche alla Luiss-Guido Carli di Roma ed esperto di Economia dello Sport è il nuovo Cgo, chief growth officer, dell’Enna calcio.

Nel gennaio 2021 è stato eletto vicepresidente vicario della Lega Pro con delega al marketing, alla comunicazione e alla innovazione digitale, inoltre lo scorso anno ha corso per la presidenza della stessa Lega).

Cosa fa il Cgo

In sostanza, il suo sarà un ruolo manageriale e come riportato nel sito digital-coach.com, a proposito delle competenze di un Cgo è indicato che “è chiamato a trovare soluzioni per ottimizzare le vendite, il marketing – digitale e tradizionale – il prodotto/servizio e tutti i processi che li uniscono”.

Da club sportivo ad azienda

Come ha detto il presidente Luigi Stompo, nel corso della conferenza stampa di stamane, la società “intende strutturarsi”, per cui a Vulpis il compito di facilitare il passaggio da un club sportivo ad una vera e propria azienda. Una figura a cui l’ad Fabio Montesano crede parecchio, al punto da paragonare l’arrivo di Vulpis ad un grosso acquisto di mercato.

Le parole di Vulpis

Vulpis, che si è detto “un filo emozionato”, ha spiegato che con l’ad Fabio Montesano ed il presidente, Luigi Stompo, si è parlato “del progetto di crescita dell’Enna che è costante”. Per il Cgo, l’Enna è “un club con una buona gestione sportiva ed aziendale che, partendo dall’azionariato popolare, è riuscito a compiere il salto di categoria. Serve un ulteriore step di crescita, ora con l’Enna che è in serie D: quello che ho notato è che sia Montesano e Stompo sono intenzionati a potenziare la struttura con innesti di risorse umane”.

Contatti con club di A

Vulpis ha anche posto l’accento sui rapporti tra l’Enna e le società di serie A con l’obiettivo di far approdare in maglia gialloverde calciatori provenienti da quei colossi calcistici. Insomma, l’Enna si vuole candidare a diventare “una base di approdo importante per i calciatori”.

Coinvolgere la tifoseria

Un altro obiettivo posto dal Cgo dell’Enna è il coinvolgimento della tifoseria che dovrà essere più costante e non solo nel giorno della partita. “In media in Italia, il tifoso si lega solo nel Match day. Enna ha una potenzialità di crescita nei prossimi anni ed il mio impegno è di aiutare la società”.