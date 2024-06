Enna, Stompo e Montesano, “ci serve entusiasmo della città”

Il presidente e l’ad dell’Enna, Luigi Stompo e Fabio Montesano, lanciano l’appello alla città ed alla tifoseria gialloverde per sostenere squadra e società nel prossimo campionato di D. L’obiettivo, come dichiarato ieri dall’allenatore Giuseppe Pagana, è la salvezza, del resto al torneo prenderanno parte corazzate come il Siracusa e la Reggina. Tra poco, come ha detto il dirigente Santi Capizzi, prenderà il via la campagna abbonamenti. “Speriamo nella stessa affluenza dell’ultima stagione perché sarebbe importante per noi ricevere così tanto entusiasmo da parte della città“ hanno detto Stompo e Montesano.

Lo stadio

In merito allo stadio, dove sono in corso delle interlocuzioni con il Comune per eseguire gli interventi necessari, tra cui la realizzazione del settore ospiti, la società appare fiduciosa. “Stiamo seguendo pari passo anche i lavori allo stadio Gaeta, abbiamo coinvolto in toto le istituzioni e i lavori sono scattati” hanno detto Stompo e Montesano.

Perchè è stato scelto Pagana

“Pagana ha descritto la nostra società meglio di come avremmo potuto farlo noi – hanno chiosato Stompo e Montesano – e questo dice tutto già sullo spessore umano della persona; il suo orgoglio e l’identità forte dimostrata è anche la nostra e speriamo che lo sia anche per tutti i componenti della nuova rosa. La comunità ennese è stata coinvolta in toto e vogliamo andare avanti su questa linea, con il sostegno della città con i nostri concittadini che ogni giorno ci chiedono lumi sull’Enna. L’esperienza di Pagana al Troina è stata esaltante e questo ci coinvolse così come negli anni successivi come a Rotonda, segno di grande maturità