Folla ai funerali di Giovanna, in chiesa pure il marito

“Era il perno della Chiesa di San Giovanni Bosco, una persona insostituibile”. Queste le prime parole pronunciate dal Parroco don Filippo Berrittella che ha celebrato la funzione e l’omelia in occasione del funerale di Giovanna Di Marco , la donna di 74 anni vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi sulla A19 tra Catenanuova e Agira.

In chiesa anche il marito che era rimasto ferito nell’impatto ma non ha voluto mancare al rito religioso per tributare l’ultimo saluto alla sua amata consorte. In un primo momento sembrava che avesse riportato gravi fratture, invece è stato dimesso subito dall’ospedale.

La 74enne è stata ricordata come un’eccellente persona e molto religiosa, umile affettuosa e sempre disponibile. È stata presidente dell’azione cattolica, faceva parte del gruppo preghiera, della corale parrocchiale, si occupava di tutto quello concernente la Chiesa, non sottraendosi mai di dare una mano soprattutto ai più deboli.

“Una grave perdita – ha sottolineato don Berrittella – non solo per la parrocchia ma per tutta la comunità”. Una famiglia comunque profondamente religiosa, le due figlie si sono laureate poco tempo fa proprio in Scienze religiose.

Fra tanta commozione in chiesa, affollatissima come non mai, a testimonianza del segno lasciato dalla donna nella sua comunità.

Intanto le indagini da parte degli inquirenti proseguono a ritmo serrato. Sembra, da quel si dice, che la Panda in cui i due coniugi viaggiavano sarebbe stata tamponata da un’auto di grossa cilindrata che procedeva ad alta velocità. Marito è moglie infatti tutti i giovedì viaggiavano da Catania ove vendevano in un mercatino cosmetici e profumi. Ma la giornata di giovedì 11 luglio per la famiglia Fiore è stata fatale.