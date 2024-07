Luci a Led a Enna, “risparmio energetico e riduzione di CO2”

Un sistema di illuminazione pubblica con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici e quindi l’impatto ambientale.

Il project financing

È l’obiettivo del project financing, sottoscritto mediante una concessione della durata di 12 anni, dal Comune di Enna in favore di Genera Group, azienda italiana specializzata in progetti nel settore dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione. Sono 5561 i punti luce disseminati in tutta la città.

Il risparmio

“Il sistema di illuminazione, oggi pienamente operativo, grazie alla tecnologia a LED comporterà un risparmio energetico superiore al 65% rispetto ai consumi precedenti l’intervento, permettendo una riduzione di emissioni di CO2 di oltre 720 tonnellate all’anno” si legge nella nota dell’azienda

La smart city

“Il project financing realizzato ad Enna è un esempio di buone pratiche nell’ambito della collaborazione tra pubblico e privato nel quadro della transizione energetica in cui è impegnato il nostro Paese. Abbiamo realizzato un impianto di illuminazione pubblica che non solo permetterà di ridurre i consumi energetici con un beneficio diretto per i cittadini e per l’ambiente, ma è anche propedeutico a trasformare la città in una vera e propria smart city – ha dichiarato Filippo Ghirelli, Executive Chairman di Genera Group –. Infatti, i sistemi di illuminazione intelligenti possono essere utilizzati per abilitare servizi aggiuntivi che potrebbero diventare disponibili in futuro, come la videosorveglianza per la sicurezza pubblica, la connettività WiFi e il monitoraggio ambientale e territoriale.”