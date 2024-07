Non smette di ricevere premi Filippo Licenziato, il ragazzino ennese con la passione per gli scacchi. Ha preso parte a memorial Silvano Pavone che si è disputato nella giornata di ieri a Valguarnera: Filippo ha vinto due coppe, la prima per essere arrivato primo nella categoria Under 16, la seconda perché arrivato terzo nella classifica assoluta.