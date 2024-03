Scacchi, che impresa per l’ennese Licenziato

Filippo Licenziato, 11 anni, ennese, è stato promosso alla seconda categoria nazionale di scacchi. Venerdì scorso si è disputato alle Ciminiere di Catania il campionato nazionale di scacchi a squadre, giunto alla sua 55esima edizione, conclusosi domenica.

Il campionato a squadre a Catania

Il torneo ha visto la partecipazione di 95 squadre, per un totale di 345 giocatori, 450 se si considerano anche le riserve. Il piccolo campione ennese fa parte della squadra Asd L’Alfiere di Caltanissetta che ha preso parte al campionato con 4 squadre, una in serie C e tre in promozione.

Il team di Filippo

In quest’ultimo team è inserito Filippo Licenziato, insieme ad altri juniores come Christian Chieffalo e Samuele Vecchio: si sono piazzati al 12esimo posto, fiorando il salto di categoria, ma le prestazioni di Filippo Licenziato e Christian Chieffalo sono valsi ad entrambi la promozione alla seconda categoria nazionale.

Frequenta la prima media

Filippo, che frequenta la prima media alla I.C. Neglia Savarese, ha disputato nel 2022 il suo primo torneo ad Agrigento.