Enna, un siracusano alla corte di Pagana

Enna protagonista del calcio mercato. E’ stato ufficializzato l’arrivo di Gabriele Amenta, esterno difensivo di Solarino nel Siracusano, classe 2003, proveniente dal Canicattì. Precedentemente era al Città di Sant’Agata.

Nella primavera del Monza

Difensore duttile con esperienze anche a Lamezia e Palmi, cresciuto nel settore giovanile del Siracusa per poi trasferirsi alla Primavera del Monza, Amenta nonostante la sua giovane età, può già considerarsi un calciatore di grande esperienza per la Quarta serie.

“Enna è una piazza importante”

“Tutti mi hanno parlato bene delle società. Enna è una piazza importante in Sicilia con una bella tifoseria e dunque la scelta è stata facile. Cercherò di mettere a disposizione l’esperienza che ho maturato in questi anni in questa categoria con l’auspicio di regalare grosse soddisfazioni ai tifosi”.