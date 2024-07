Calcio mercato, arriva Kalombola, ex del Siracusa

Nuovo colpo di mercato dell’Enna che, come anticipato da ViviEnna, ha ingaggiato Enzo Kalombola. L’esterno difensivo francese, classe 2005, arriva dall’importante esperienza lo scorso anno in Serie D, nella prima parte di stagione al San Luca e soprattutto nella seconda a Siracusa con ben 14 presenze all’attivo.

“Enna? Una piazza calda”

“Dopo la positiva esperienza di Siracusa sono pronto per questa nuova avventura ad Enna – ha detto il calciatore -. Un’altra piazza calda per quanto riguarda la tifoseria e la fame di calcio che c’è e spero di poter dare il mio contributo e l’esperienza maturata in questo campionato per raggiungere insieme i nostri obiettivi”.