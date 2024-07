Enna, conferma per il brasiliano Joao Pedro

La società gialloverde ha confermato per la prossima stagione Joao Pedro, centrocampista brasiliano, classe ‘99, che disputerà così la sua seconda stagione in gialloverde dopo essere stato uno degli artefici della storica promozione in Serie D.

L’esperienza in D

In quarta Serie il dinamico atleta sudamericano vanta già oltre 50 presenze ad Acireale, con una parentesi portoghese tra il 2017 e il 2019 con il Varzim. João Pedro è utilizzabile sia in un centrocampo a 2 sia a 3 interpreti e garantirà più soluzioni al tecnico Peppe Pagana.

“Volevo restare”

“Ho sempre espresso la mia volontà di rimanere – queste le prime dichiarazioni del riconfermato calciatore – perché sin da subito mi hanno fatto sentire a casa. Sono contento di ritrovare mister Pagana, non vedo l’ora di ripartire insieme con i miei compagni e di affrontare un campionato così affascinante”.