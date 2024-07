Sanità, Lantieri e Venezia, “piano per il Policlinico prosegue”

“Lo scorso anno avevamo presentato e fatto approvare un emendamento per l’istituzione del Policlinico nella quarta università siciliana. A distanza di un anno e mezzo, con serietà e impegno e senza proclami, si sta portando avanti questo ambizioso progetto che rilancerà il sistema universitario ennese e la sanità del territorio”.

Lo affermano i deputati regionali, Fabio Venezia del Pd, e Luisa Lantieri di Forza Italia, in merito all’accordo sottoscritto tra la Regione e l’Università Kore per potenziare, all’interno dell’ospedale Umberto I di Enna, la didattica, la ricerca e l’assistenza sanitaria.

“Non mancherà nostro impegno”

“Nell’esprimere grande soddisfazione per questa bella notizia, non faremo mancare il nostro impegno per giungere concretamente e in tempi brevi all’istituzione del Policlinico a Enna” affermano i deputati ennesi Luisa Lantieri e Fabio Venezia.