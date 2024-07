Si rompe una condotta, Regalbuto senza acqua

Ci risiamo: si è rotta un’altra condotta della rete idrica ennese. A farne le spese è il Comune di Regalbuto che, come comunicato da AcquaEnna, resterà senza acqua per 24 ore, a partire dalle 12 di oggi.

I lavori

Secondo quanto sostenuto dalla società di gestione del servizio idrico, la sospensione dell’acqua è necessaria per un intervento “sulla condotta di adduzione della stazione di pompaggio denominata “Sisto“.

L’annuncio del sindaco

Il sindaco di Regalbuto, Vittorio Angelo Longo, in un post sulla sua pagina social ha annunciato l’inconveniente. Diverse le reazioni alla notizia, che è come un pugno sul volto, considerati due fattori: il caldo, che sta imperversando in tutta la Sicilia, ed il razionamento idrico, disposto da Siciliacque a causa della scarsità d’acqua della Diga Ancipa.

Il problema dell’acqua da oltre 50 anni

Tra i commenti alla notizia diffusa dal sindaco anche quello di un uomo, nativo di Regalbuto, che, però, da oltre 50 anni vive da un’altra parte.

“Scusate – scrive l’uomo – se faccio questo commento, con quest’anno sono 55 anni che sono via da Regalbuto ma vedo che il problema dell’acqua potabile esisteva già ai miei tempi da quando ero un ragazzino credo che sia una storia infinita quello dell’acqua. Sono stati spesi tanti soldi e fatti tanti lavori pagate l’acqua a peso d’oro e siete sempre senza acqua”