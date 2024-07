Troppo caldo, sindaca dispone lo stop ai lavori

La sindaca Francesca Draià, con propria ordinanza, alla stregua di altri Comuni, vieta lo svolgimento delle attività lavorative nel settore delle costruzioni e nel settore agricolo, in condizioni di esposizione prolungata al sole e in presenza di temperature superiori ai 35° e demanda per la riorganizzazione degli orari di lavoro su turni diversi alla contrattazione territoriale di settore.

L’ordinanza

L’ordinanza si è resa necessaria vista la elevata temperatura di questi giorni che sfiora o supera in determinati orari anche i 40°. Tutto ciò- è scritto nell’ordinanza- “in considerazione del fatto che

il lavoro nel settore delle costruzioni e nel settore agricolo è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un

notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Sicilia travolta da una eccezionale ondata di caldo, con punte record di oltre 40 gradi e considerato che l’elevata

temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”.

“Provvedimento necessario”

“Tale provvedimento si è reso necessario- scrive ancora la sindaca- “a tutela della salute e igiene

pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando conseguenze gravemente pregiudizievoli”. L’ordinanza comunicata al Prefetto, all’Asp di Enna, alla Direzione Territoriale dell’Inps, alle Associazioni datoriali e sindacali, sarà fatta osservare nel territorio, dal Corpo della Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine locali.