Consorzio Autodromo, il sindaco per una proroga ma l’idea non scalda

Uno dei temi caldi, e non per le elevate temperature che stanno soffocando Enna e gli altri Comuni della provincia, è certamente lo Statuto del Consorzio autodromo di Pergusa in scadenza il 2 di agosto. Come è noto, l’ente consortile, che da 30 anni gestisce il circuito, è composto dal Comune di Enna, dal Libero consorzio e dall’Aci ma sul suo destino circola, nelle ultime ore, una clamorosa indiscrezione, secondo cui il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, avrebbe pensato ad una proroga triennale dello Statuto.

Lo scenario

Questo allungherebbe la vita del Consorzio di altri 3 anni e contestualmente salverebbe il Consiglio di amministrazione, destinato a decadere proprio nell’ultimo giorno di vita dello Statuto, del resto se si arrivasse alla deadline senza alcun intervento il Cda dovrebbe poi indicare un commissario per la liquidazione del Consorzio autodromo di Pergusa.

La proposta non “scalda”

La via tracciata dal capo dell’amministrazione di Enna, però, non avrebbe il gradimento di tutte le forze politiche, anzi, stando ad alcune fonti, alcune di quelle a lui più vicine avrebbero storto il naso. Peraltro, la proposta dovrebbe passare al vaglio del Consiglio comunale e come è noto Dipietro non gode di una maggioranza, dunque il sentiero si presenterebbe molto stretto.