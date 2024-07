Enna, un centrocampo a ritmo di…. Bamba

Nuovo rinforzo per l’Enna che ha annunciato la chiusura dell’accordo con Moussa Junior Bamba. Duttile centrocampista ivoriano, classe 2004, il calciatore arriva dall’esperienza al Rotonda in Serie D dopo le parentesi a Ragusa e Paternò ma soprattutto Catanzaro.

Settore giovanile del Catanzaro

Con la società calabrese Bamba è stato infatti protagonista nel settore giovanile e lo scorso anno iniziò la preparazione proprio con la formazione maggiore che milita in Serie B, prima di trasferirsi poi a Rotonda.

Lo ha voluto Pagana

“Una esperienza importante quella di Catanzaro – ha detto – così come quella dello scorso anno a Rotonda perché sapevo delle qualità di mister Pagana per essere stato con lui anche a Paternò. E grazie a lui sono cresciuto molto, per cui questo trasferimento a Enna è stata una conseguenza naturale. E poi mi hanno parlato molto bene di questa piazza, del calore dei tifosi e della voglia che c’è qui nel tornare a fare calcio che conta”.