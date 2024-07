L’Enna sempre più Rotonda, ecco Marino

Gabriele Marino è un nuovo calciatore dell’Enna. Il centrocampista etneo, classe 2005, arriva dall’esperienza al Rotonda con mister Peppe Pagana (ed è cresciuto nel settore giovane del Messina): “Ringrazio la società e il mister per la fiducia – ha detto il calciatore -, perché ho lavorato con lui a Rotonda, so come lavora e mi ha spinto tanto a fare questa nuova esperienza che ritengo sia importante per la piazza, per i tifosi che so essere passionali e l’entusiasmo che si respira”.