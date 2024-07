Incendi a Piazza Armerina, sindaco al prefetto, “serve l’Esercito”

“Ho avanzato la proposta dell’impiego dell’Esercito volto al controllo ed alla prevenzione di questa piaga”. Lo afferma il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, che, nella giornata di ieri ha partecipato in Prefettura al Comitato per l’ordine e la sicurezza riunitosi per parlare dell’emergenza incendi nel territorio ennese, in particolare nell’area di Piazza Armerina. Ettari di bosco sono stati inceneriti dalla mano degli attentatori ma anche la città dei mosaici è stata minacciata dalle fiamme.

Sindaco, “servono misure straordinarie”

“Per contrastare un fenomeno straordinario servono misure straordinarie” ha aggiunto il sindaco che, sulla sua pagina social, ha spiegato i contenuti dell’incontro di ieri.

La polizia farà più controlli

Sotto l’aspetto operativo, il sindaco di Piazza Armerina ha assicurato che le forze dell’ordine, come spiegato dal questore di Enna, Salvatore Fazzino, compiranno maggiori controlli.

“Voglio ringraziare il prefetto – prosegue Cammarata – e le forze dell’ordine perché, a seguito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica incentrato sugli incendi boschivi, mi è stata data comunicazione che il questore di Enna invierà più pattuglie per il contrasto e la prevenzione del fenomeno. La risposta da parte delle istituzioni è stata immediata”.