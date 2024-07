No all’autonomia differenziata, raccolta firme all’Umberto I

S’è costituito ieri il Comitato promotore ennese per il referendum abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata. Del Comitato territoriale fanno parte Cgil, Uil, Acli, Anpi, Arci, FdS, Generazione Futura, Legambiente, Mondoperaio, Movimento 5 Stelle, Pd, Psi, Auser, Federconsumatori, GD, Koinè, Uisp, Unione Popolare.

Raccolta firma davanti all’ospedale di Enna

Il Comitato, per la giornata di domani, a partire dalle 10, allestirà davanti all’ospedale Umberto I di Enna un banchetto per raccogliere le firme necessarie per la richiesta del referendum. Una scelta simbolica, in quanto l’ospedale è “il luogo- simbolo del diritto alla Salute minacciato dalla controriforma Calderoli. Che chiamarla riforma proprio non si può”.

L’appello alla città

“Lanciamo un appello agli ennesi – affermano i promotori del referendum abrogativo – perché condividano con noi questa sfida democratica agli autori di un provvedimento che nega alla radice i principi fondanti di un’Italia unita, libera e giusta. Su questa provincia incombe il pericolo maggiore, perché saranno scippate altre risorse a un territorio che già oggi soffre tra declino e spopolamento, ma non si rassegna”.

I sei motivi per abolire l’Autonomia differenziata

“Sei, almeno sei, i motivi – spiegano dal Comitato – per sottoscrivere la proposta di referendum. Proteggere la Scuola e il diritto all’Istruzione una, uguale e indivisibile esattamente come la nostra Repubblica. Tutelare la Sanità pubblica e universale. Garantire Livelli essenziali delle Prestazioni, i cosiddetti Lep, che siano effettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale. Difendere i contratti collettivi nazionali di lavoro. Assicurare competitività all’Italia nel mondo. Salvaguardare un robusto sistema di perequazione a salvaguardia delle aree più svantaggiate del Paese. Siamo certi che Enna aderirà convintamente, massicciamente, come fece lo scorso anno in occasione della grande manifestazione regionale di Caltanissetta e della petizione per chiedere al presidente Renato Schifani il ritiro della propria adesione al progetto Calderoli. Oggi chiediamo una firma, domani un sì all’abrogazione di una legge-scandalo che vuole cambiare volto all’Italia. In peggio”.