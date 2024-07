Lago di Pergusa senza pace, ora pure gli incendi

E’ senza pace il lago di Pergusa che, a causa della siccità, si è totalmente ristretto. Nelle scorse ore, come se non bastasse, si sono originati alcuni focolai, in particolare in contrada Pollicarini e nei pressi del Garden ma, per fortuna, i roghi, secondo le informazioni fornite dai soccorritori, non ci sono, al momento, pericoli di propagazione.

Attenzione alta

Gli incendi sono stati contenuti ma l’attenzione resta molto alta, considerato il periodo, contrassegnato, specie per il territorio ennese, da una striscia di incendi impressionante. Nei giorni scorsi, in Prefettura, si è tenuto il Comitato per l’ordine e la sicurezza, al termine del quale, da quanto sostenuto dal sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, la polizia ha garantito maggiori controlli per frenare gli attentatori.