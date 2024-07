Brucia ancora Piazza Armerina, rogo in contrada Furma

E’ senza pace la zona di Piazza Armerina, da settimane ormai sotto attacco degli attentatori che, con cadenza ormai giornaliera, appiccano gli incendi.

Elicottero in azione

L’ultimo focolaio si registra in contrada Furma, vicina ad altre aree già devastate dai roghi, come il parco della Ronza. Sul posto è al lavoro il personale della Forestale con un elicottero, che dall’alto sta provando ad arginare la marcia delle fiamme, e con due squadre terrestri, al cui servizio ci sono due autobotti.

Rogo in un immobile

Nella serata di ieri un incendio è scoppiato in un immobile in via Itria a Piazza Armerina. Le fiamme si sono originate a partire dalle 18,40 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Piazza Armerina. Sono ancora in fase di accertamento le cause del rogo che ha avuto origine nel garage. “L’azione tempestiva dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse nelle stanze ubicate sopra il garage e nelle abitazioni adiacenti” spiegano dal comando provinciale