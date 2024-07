Pastasciutta antifascista al parco Urbano di Assoro

Si è tenuta ieri sera al Parco Urbano di Assoro la manifestazione “Pastasciutta Antifascista” organizzata da Cgil Sicilia, Camera del Lavoro di Enna ed Anpi provinciale per celebrare la caduta del fascismo. La giornata del 25 luglio non è casuale ma quella in cui ufficialmente si concluse la dittatura fascista.

Gli interventi

Il forte significato democratico dell’evento è stato ricordato negli interventi del segretario provinciale della Cgil Antonio Malaguarnera, del presidente provinciale Anpi Renzo Pintus, del deputato regionale del PD Fabio Venezia, del sindaco di Assoro Antonio Licciardo, di Gabriella Messina della segreteria regionale Cgil, della Coordinatrice provinciale del M5S Rosalba D’Accorso.

La lettura

La presidente provinciale di Federconsumatori Enza Bartoli ha letto un passo di un libro che ricordava proprio di questo episodio che tra l’altro è stato fatale e di fatto una condanna a morte per i 7 fratelli Cervi. Ma nel corso della serata sono state anche raccolte un centinaio di firme per presentare il referendum contro la legge sull’autonomia differenziata. Questa sera a Piazza Armerina ancora un banchetto per la raccolta firme in occasione della presentazione del libro su Boris Giuliano “Raccontami l’ultima favola”.