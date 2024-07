Caos ad Assoro, Pd nomina commissario il vicesindaco di Leonforte

Il segretario provinciale del Pd di Enna, Katya Rapè, ha nominato il commissario del Pd di Assoro. La scelta è caduta su Adriano Licata, vicesindaco di Leonforte e segretario del circolo di Leonforte

Il compito di Licata

A Licata tocca adesso di garantire la ricostruzione organizzativa, politica e di direzione della sezione assorina, con l’obiettivo di programmare, possibilmente in tempi brevi, il congresso del circolo per l’elezione dei nuovi organismi dirigenti.

Lo scontro tra Pd e sindaco di Assoro

In una nota, il Pd spiega le ragioni per cui si è arrivati a questa decisione, legata alla frattura con il sindaco di Assoro. “La decisione di commissariare Assoro – si legge in una nota del Pd – è stata inevitabile visto che la sede da anni vive una situazione di forte conflittualità a causa di divergenze politiche relative alla gestione del personale della SRR tra il sindaco di Assoro Licciardo, che è anche presidente della Società che gestisce i rifiuti, e la dirigenza ennese del Partito Democratico”

In una situazione di grande difficoltà “a farne le spese – si legge in un comunicato- sono stati tanti militanti assorini, sostenitori di Licciardo, che da un giorno all’altro hanno visto il loro concittadino consegnare la tessera del Pd ed è stato di conseguenza escluso da tutti gli organismi del partito”.

Nella nota si legge anche che ”la ricandidatura di Licciardo a sindaco è stata sostenuta solo da una parte del circolo di Assoro” e se è stato rieletto ciò è avvenuto “anche grazie al sostegno dell’on. Venezia”. “Sin dal mio insediamento –dichiara la segretaria Rapè- ho sostenuto che bisognava lavorare per ricreare un clima di serenità nella comunità assorina facendo prevalere il buon senso e il dialogo. In questa direzione va la nomina di Adriano Licata. A lui riconosciamo la capacità e l’esperienza politica per ricomporre il quadro ad Assoro”.

Licata, “ripristinare gli organismi”

“Mi è stato affidato il compito di avviare, nei modi e ne tempi previsti dallo statuto, un percorso condiviso per ripristinare gli organismi dirigenti del circolo –dichiara il neo commissario Licata-. Al contempo lavorerò assiduamente, avvalendomi della collaborazione e del supporto di tutti, affinché il partito torni ad avere organismi sani e un gruppo dirigente unito”.