Verso le elezioni, vertice tra Longi, Colianni e Dipietro

Le elezioni amministrative a Enna saranno il prossimo anno ma la macchina politica è in movimento da un pezzo.

Le manovre del Centrodestra

Il Centrodestra pensa al dopo Dipietro, che nella prossima primavera concluderà la sua esperienza da sindaco, e così sono iniziate le consultazioni per trovare il quadro delle alleanze e soprattutto il nome su cui convergere. In realtà, ci sono al voto andranno anche le Province ma saranno, almeno per il momento, elezioni di secondo grado, per cui non saranno i residenti della provincia ennese ad esprimersi ma i consiglieri di ciascun Comune.

L’iniziativa di Eliana Longi

La parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, sta preparando il terreno in vista della consultazione elettorale ed ha promosso un incontro, che si è tenuto a Roma, a cui hanno preso parte il sindaco in carica Maurizio Dipietro e l’ex vicesindaco, Francesco Colianni, leader del Mpa a Enna.

La strategia

La deputata meloniana intende creare un fronte moderato coeso e presentarsi al cospetto degli elettori con una coalizione forte attorno ad un candidato a sindaco con cui provare a guidare la città per 5 anni.

Colianni e Dipietro

La presenza di Colianni e Dipietro testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, la ricucitura dopo lo strappo dei mesi scorsi, culminato con le dimissioni di 5 assessori e l’uscita del Mpa e di Enna Viva dall’amministrazione. Solo che gli ultimi fatti accaduti ad Enna, tra cui la vicenda dei lavori del Castello di Lombardia, hanno certamente raffreddato le tensioni.