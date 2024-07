Pd, tolte le scritte volgari dalle giostrine del Belvedere

Sono state tolte le frasi volgari impresse nelle giostrine presenti nella zona del Belvedere di Enna. L’operazione di bonifica, che è stata organizzata dal Pd di Enna, è scattata nella serata di ieri, intorno alle 19.

Il tema della Bambinopoli

“Sul tema delle bambinopoli abbiamo lavorato molto in questi mesi. Ci è sembrata giusta una battaglia per dare decoro e sicurezza a degli spazi fondamentali per tante famiglie in città. Oggi, dopo i lavori in consiglio, volevamo dare un segnale concreto, ci siamo sentiti in dovere di fare la nostra parte anche fuori dall’aula consiliare” ha detto Mirko Andolina, Consigliere comunale del PD, tra coloro che hanno fortemente voluto questa iniziativa.

I politici presenti

Tra coloro che c’erano all’iniziativa spiccano i nomi di Tiziana Arena, consigliere comunale Pd Enna, Giuseppe Seminara, segretario del Pd di Enna, i componenti della stessa segreteria, Salvatore Cappa, capogruppo Pd Enna, Peppe Trovato, del gruppo di Siamo Enna che è all’ opposizione del sindaco Dipietro, Michele Baldi, capogruppo Moderati per Enna e Dario Cardaci, consigliere Nuova cittadinanza Giovani democratici.