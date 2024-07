Sanità, sos medici in 4 reparti dell’ospedale Chiello

È emergenza medici all’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Stando alle informazioni apprese da ViviEnna, fornite da una autorevole fonte, Ortopedia, pediatria, anestesia e medicina sconterebbero una situazione complicata.

Il caso in Ortopedia e Medicina

In ortopedia per mesi, secondo quanto riferito dalla fonte, c’è stato solo un solo medico, in pediatria attualmente sono in servizio solo due medici e a breve dovrebbe andare via il primario. In anestesia sono presenti due soli rianimatori da mesi. Se uno dei due fosse chiamato per un’emergenza verso un’altra sede, l’ospedale resterebbe scoperto. In medicina, la scopertura avrebbe raggiunto il 50 per cento.

Medici sotto stress, lettera all’Asp

Negli ambienti sanitari, come svela la fonte, si parla di una lettera dei medici di Medicina spedita al direttore generale dell’Asp Mario Zappia. In quattro, in pratica, starebbero facendo il lavoro di otto persone. Attualmente starebbero svolgendo i loro turni regolari, ma non solo. Sarebbero impegnati nella cosiddetta “pronta disponibillità”, ovvero quella che un tempo si chiamava “reperibilità”. E in media farebbero molte più ore di quanto non sia previsto dal loro contratto.

Gli altri nodi

Inoltre, sempre gli stessi medici, sarebbero impegnati nei trasporti dei pazienti del Pronto soccorso per le emergenze, il cosiddetto “trasporto secondario”, costretti a lasciare anche pazienti critici per andare a fare l’accompagnamento dei pazienti del Pronto soccorso. In più si occuperebbero della geriatria, della lungodegenza, e dell’offerta specialistica degli ambulatori di cardiologia e di pneumologia. E a breve inizieranno le ferie.